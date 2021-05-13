سويسري وأمريكي أولى ضحايا قمة "إيفرست" هذا الموسم

لقي متسلق سويسري وآخر أمريكي حتفهما في جبل إيفرست ليكونا أولى ضحايا هذا الموسم على أعلى جبل في العالم، حسبما أفاد منظمو الرحلة يوم الخميس.

ووصل المتسلق السويسري، عبدول الوريش، 41 عاما، إلى القمة قبل أن يواجه صعوبات، وفقا لما قاله تشانغ داوا من شركة سفين ساميت تريكس في نيبال:"نجح عبدول في الوصول إلى القمة، لكنه بدأ يواجه مشاكل أثناء نزوله. أرسلنا اثنين آخرين من الشيربا بالأكسجين والطعام. لسوء الحظ، لم يستطع الشيربا إنقاذه".

كما توفي المواطن الأمريكي بوي ليو، البالغ من العمر 55 عاما، في أعلى معسكر على الجبل في المضيق الجنوبي. وكان قد وصل إلى نقطة التسلق المسماة هيلاري ستيب، الواقعة بين المضيق الجنوبي والقمة، لكنه اضطر إلى العودة بسبب العمى الثلجي والإرهاق.

وقال المنظمون إنه بمساعدة أعضاء فريق الدعم والأكسجين الإضافي، أعيد إلى المعسكر في المضيق الجنوبي، لكنه توفي مساء الأربعاء.

ولم ترد تفاصيل أخرى عن الضحيتين أو توقيت إنزال جثتيهما. إذ أجبرت الظروف الجوية السيئة المتسلقين على النزول إلى ارتفاعات منخفضة في الوقت الحالي.

ويعد حمل الجثث أسفل المنحدرات الجليدية والزلقة من أعلى الارتفاعات مهمة صعبة تستغرق الكثير من الوقت وتتطلب العديد من عمال الشيربا، وهي مكلفة للغاية بشكل عام.

وألغت كل من نيبال والصين مواسم التسلق العام الماضي إلى قمة هذا الجبل الذي يبلغ ارتفاعه 8849 مترا (29032 قدما)، والذي ينقسم بينهما. تسمح الصين للمتسلقين الصينيين فقط على الجانب الشمالي من الجبل هذا العام.

المصدر: اسوشيتيد بريس