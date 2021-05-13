" الانتقالي الجنوبي" يدين بشدة اقتحام المسجد الأقصى

عبر المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن، عن إدانته بشدة اقتحام المسجد الأقصى واستهداف المدنيين الفلسطينيين في القدس المحتلة.

إقرأ المزيد

وأعرب المجلس الانتقالي الجنوبي عن استنكاره وأسفه الشديدين لعمليات التهجير التي تتعرض لها العائلات في حي الشيخ جراح.

وقال المتحدث الرسمي باسم المجلس، علي عبد الله الكثيري، في تصريح: "إن اقتحام المسجد الأقصى المبارك، يمثل تكريسا غير مقبول لنهج احتلال اسرائيل للقدس الشرقية، وانتهاكا صارخا لقواعد القانون الدولي، بما في ذلك حق الشعب الفلسطيني الحر في إقامة دولته وحقه في ممارسة الشعائر الدينية، علاوة على انتهاك حرمة المسجد الأقصى المبارك".

وجدد المجلس الانتقالي الجنوبي وقوفه الكامل والثابت إلى جانب الشعب الفلسطيني، مؤكدا على "مكانة القضية الفلسطينية في قلب كل عربي"، وداعيا الجامعة العربية والمجتمع الدولي إلى "دعم الوصول إلى حل عادل للقضية الفلسطينية، وضرورة الحفاظ على الهوية التاريخية للقدس المحتلة، وحماية المدنيين من الاستهداف الاسرائيلي غير المشروع".

المصدر: RT