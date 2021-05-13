إصابة 59 مواطنا فلسطينيا نتيجة إضرام النار عمدا في أحد أحياء حيفا (فيديو)

أصيب 59 شخصا فجر اليوم الخميس بعد استنشاقهم الدخان المتصاعد نتيجة قيام عناصر في اليمين المتطرف بإضرام النار عمدا في أحد الأحياء الفلسطينية بمدينة حيفا.

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وأظهر مقطع فيديو متداول، قيام هؤلاء المتطرفين الإسرائيليين بسكب البنزين على سيارات يملكها فلسطينيون مركونة في مأوى وإضرام النار فيها.

وتصاعدت اعتداءات المستوطنين والمتطرفين اليهود على الفلسطينيين في اللد ويافا وعكا وحيفا وغيرها من المدن والبلدات العربية، مساء أمس الأربعاء.

وفرضت الحكومة الإسرائيلية حظر تجول ليلي في مدينة اللد، في أعقاب إعلان "حالة طوارئ خاصة" في المدينة، فيما شرعت الشرطة بنشر عناصر وحدات "حرس الحدود" في المدن المختلطة، وسط تهديدات بقمع الفلسطينيين.

المصدر: RT