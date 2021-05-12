347 معتقلا فلسطينيا على خلفية المواجهات داخل القدس والخط الأخضر

أفادت مراسلتنا في القدس نقلا عن الشرطة الإسرائيلية باعتقال 347 مواطنا فلسطينيا على خلفية الاحتجاجات في القدس والمدن داخل الخط الأخضر.

وأشار بيان صدر عن المتحدث باسم الشرطة الإسرائيلية، إلى أن "قوات الشرطة ألقت القبض حتى الآن على 374 مشتبها بارتكابهم أعمال شغب في كافة أرجاء البلاد، أسفرت عن إصابة 36 شرطيا بجروح طفيفة".

وأضاف البيان: "سيطرت الشرطة على جميع مراكز المواجهات، ولكن لا يزال هناك عدد من الحوادث التي ما زال أفراد شرطة وحرس الحدود يتعاملون معها بهدف تفريق مثيري الشغب".

وتابع: "أعلن أنه في وقت سابق من الليلة، تم إلقاء القبض على مشتبهين من سكان مدينة اللد في العشرينات من العمر لقيامهما بعدد من حوادث إطلاق النار نحو أفراد الشرطة خلال الاضطرابات التي وقعت الليلة الماضية في المدينة".

من جهتها، أطلقت محكمة الصلح في الناصرة صباح الأربعاء سراح 3 من أصل 5 أشخاص اعتقلتهم الشرطة الليلة الماضية، خلال مواجهات أعقبت المظاهرة الاحتجاجية التي نظمت في ساحة عين العذراء بالمدينة.

المصدر: RT + وكالات