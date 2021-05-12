شركة كهرباء غزة: مخزون الوقود في محطة التوليد يوشك على النفاد

أعلنت شركة كهرباء غزة أن مخزون الوقود في محطة التوليد يوشك على النفاد نهاية الأسبوع، مما يهدد بتوقف محطة التوليد بالكامل، وخاصة في حال استمرار إغلاق معبر كرم أبو سالم.

وأوضحت أن "المتوفر من طاقة إجمالية من مختلف المصادر حاليا لا يتعدى 130 ميغاواط في حين يصل الطلب إلى قرابة 400 ميغاواط".

وناشدت الشركة جميع الأطراف "ضرورة العمل على السماح بإدخال شحنات الوقود اللازمة لتشغيل محطة التوليد، وتمكين جهود إعادة الخطوط الرئيسية للعمل مجددا وتحييد استهداف البنية التحتية لشبكة الكهرباء".

المصدر: RT