مواجهات في حيفا والقوات الإسرائيلية تعتدي على الفلسطينيين في شوارع المدينة (فيديو)

شهدت شوارع حيفا مساء يوم الأربعاء مواجهات عنيفة بين المحتجين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية.

وأشارت مراسلة RT إلى أن بلدة جسر الزقاء بقضاء حيفا انتفض بالرصاص نصرة للقدس وغزة.

تظاهرة وإطلاق نار في بلدة جسر الزقاء قضاء #حيفاpic.twitter.com/YRMpw1RJZS — أحمد البيقاوي (@Biqawi) May 12, 2021

🚨👈 فلسطينيون يحرقون سيارة لشرطة الاحلتلال خلال مواجهات في حيفا المحتلة ..#أخبار_القدس_وغزةpic.twitter.com/smy3EaxOHx — ابوعبيدة البكوش (@qdK7u1AWg2k5NcC) May 12, 2021

إلى ذلك، اندلعت مواجهات عنيفة في وادي النسناس في ظل الاعتداءات العنصرية المتواصلة للمستوطنين وعناصر الشرطة الإسرائيلية، وأطلقت قوات الشرطة التي استعانت بعناصر وحدات "المستعربين"، الرصاص المعدني المطاط والغاز وقنابل الصوت.

واحتشد الشبان العرب في مدينة حيفا لحماية أنفسهم من هجمات المستوطنين، وتحولت مسيرة العيد السنوية في حي الحليصة إلى مظاهرة، وسط تهديدات الشرطة بقمعها.

وأفادت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" بأن محتجين يهود رشقوا بالحجارة عربيا كان يقود سيارته في حيفا، وصدم الرجل أحد مهاجميه وأصابه.

وقالت الشرطة إنها اعتقلت شابا أثناء فراره من المستوطنين، وقالت الشرطة في بيان: "خلال نشاط أفراد الشرطة لصد المشتبهين بالإخلال بالنظام في منطقة الجادة الألمانية في حيفا، وصل إلى المكان سائق مركبة وجد نفسه محاطا بالمتظاهرين، وعندها حاول سائق المركبة الهرب من المكان وقام بدهس شخص تواجد في المكان وإصابته بجروح طفيفة حتى متوسطة".

وأضافت أنها وخلال وقت قصير رصدت السائق المشتبه البالغ من العمر 20 عاما وأحالته إلى التحقيق.

المصدر: RT + وسائل إعلام