الجنائية الدولية تعبر عن قلقها إزاء العنف في الشرق الأوسط

قالت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا، إن المحكمة تعبر عن قلقها إزاء تصاعد العنف في الشرق الأوسط واحتمال ارتكاب جرائم حرب هناك.

وكتبت بنسودا على "تويتر": "أتابع بقلق بالغ تصاعد العنف في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، وكذلك في غزة ومحيطها، وربما ارتكاب جرائم تندرج تحت نظام روما الأساسي" للمحكمة الجنائية الدولية".

وقالت إن جرائم حرب ارتكبت أو ترتكب بالضفة الغربية وقطاع غزة، وخصت بالذكر كلا من قوات الدفاع الإسرائيلية والجماعات الفلسطينية المسلحة مثل حماس.

وتصاعدت المواجهات بين إسرائيل و"حركة حماس" ولقي ما لا يقل عن 35 شخصا مصرعهم في غزة وخمسة في إسرائيل حتى الآن في أعنف قصف بين الجانبين منذ سنوات.

وكانت مدعية المحكمة الجنائية الدولية قد أعلنت في مارس عن فتح تحقيق في احتمال ارتكاب جرائم حرب بالأراضي الفلسطينية.

المصدر: "رويترز"