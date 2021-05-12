مراسلتنا: مواجهات عنيفة بين الفلسطينيين والشرطة الإسرائيلية تشهدها مدينة الناصرة

أفادت مراسلتنا بأن مواجهات عنيفة اندلعت الآن بين الشبان الفلسطينيين والشرطة الإسرائيلية في مدينة الناصرة.

من جهتها، أعتقلت الشرطة الإسرائيلية ما لا يقل عن 30 فلسطينيا، في مدينتي حيفا والناصرة، خلال مواجهات اندلعت مساء أمس الثلاثاء، مع قوات الشرطة في المدينتين، احتجاجا على الانتهاكات الإسرائيلية على المسجد الأقصى وتضامنا مع أهالي حي الشيح جراح في القدس.

وتظاهر مئات الفلسطينيين من سكان مدينة حيفا في شارع "بن غوريون"، حيث أغلق الشارع أمام حركة السير، تضامنا مع القدس والمسجد الأقصى وحي الشيخ جراح.

وردد المتظاهرون هتافات ضد الانتهاكات الإسرائيلية في المسجد الأقصى، ومساندة لأهالي الشيخ جراح، رافعين الأعلام الفلسطينية، قبل أن تعتدي عليهم الشرطة بالضرب وإطلاق القنابل الصوتية والمسيلة للدموع.

المصدر: RT + وكالات