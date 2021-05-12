مقتل شخص وإصابة جنديين إسرائيليين في إطلاق نار قرب نابلس

قالت مراسلة RT مساء يوم الأربعاء إن جنديين إسرائيليين اثنين أصيبا بجراح جراء إطلاق نار قرب نابلس في الضفة الغربية المحتلة، فيما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بمقتل منفذ إطلاق النار.

وأكدت وسائل إعلام إسرائيلية مقتل منفذ إطلاق النار، مشيرة إلى إصابة جنديين قرب نابلس.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرنوت" إن فلسطينيا وصل بسيارته وترجل منها وفتح النار تجاه مجموعة جنود كانوا في موقع حراسة على طريق قرب بؤرة حفات جلعاد.

وأضافت أنه أصاب جنديين بجروح متوسطة، ورد جنود آخرون بإطلاق النار تجاهه وأردوه قتيلا.

من جهتها أفادت الصحة الفلسطينية بأنها تتابع الوضع للحصول على معلومات مؤكدة حول الحالة الصحية للمواطن الذي أطلق عليه النار عليه قرب نابلس.

يتبع..