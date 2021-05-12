الهلال الأحمر الفلسطيني: إصابتان بمواجهات في باب العامود بالقدس

أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني مساء الأربعاء أن فلسطينيين اثنين أصيبا خلال مواجهات في باب العامود في القدس، وتم نقلهما للمستشفى.

وأفادت وزارة الصحة بأن 9 مصابين أصيب بالرصاص الحي في الأطراف السفلية، وإصابة بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وصلت مستشفى الخليل الحكومي.

وأضاف الصحة أن إصابات بالرصاص الحي في الأطراف السفلية وصلت إلى مستشفى طولكرم الحكومي.

من جهتها أشارت وسائل إعلام فلسطينية إلى أن القوات الإسرائيلية تقمع المتظاهرين بالرصاص الحي.

وأشار الهلال الأحمر إلى إصابة 16 فلسطينيا خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في مدينة الخليل، 8 إصابات بالرصاص الحي، و7 بالغاز، وإصابة واحدة جراء الاعتداء بالعنف.

من جهتها أفادت الصحة الفلسطينية بأن إصابتين بالرصاص الحي في الصدر وصلتا المستشفى الأهلي بالخليل من بيت أمر، واحدة خطيرة أدخلت إلى غرف العمليات، والثانية متوسطة.

إلى ذلك، ذكرت مراسلة RT أن مواجهات اندلعت في الخليل وطولكرم، فيما اعتدى مستوطنون على سيارات الفلسطينين على الطرق في الضفة الغربية.

وأضافت أن المستوطنين رشقوا السيارات بالحجارة على طريق رام الله نابلس.

المصدر: RT