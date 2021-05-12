حاخام كبير يدعو للتهدئة وسط اعتداءات اليهود على العرب في إسرائيل

دعا حاخام السفارديم الأكبر في إسرائيل إسحاق يوسف إلى التهدئة، وسط التقارير الإعلامية حول اعتداءات اليهود على المواطنين العرب داخل إسرائيل.

وقال الحاخام يوسف في بيان له اليوم الأربعاء: "ينبغي ألا ننجر وراء الاستفزازات وإلحاق الأضرار بالناس أو الممتلكات".

وأضاف أن "توراة إسرائيل لا تمنح إذنا لأحد بأن يأخذ القانون بين يديه ويقوم بأعمال عنف".

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يذكر أن حركة "حماس" أطلقت وابلا من الصواريخ على إسرائيل في الأيام الأخيرة على خلفية المواجهات في القدس بين القوات الإسرائيلية والفلسطينيين المحتجين على تهجير عائلات الشيخ جراح.

وردا على ذلك قصف الجيش الإسرائيلي مواقع داخل قطاع غزة، مما أسفر عن سقوط العشرات من القتلى.

وفي إسرائيل أقيمت تظاهرات للمواطنين العرب تضامنا من الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية. وحسب التقارير الإعلامية، فإن العرب تعرضوا لاعتداءات في بعض المدن الإسرائيلية.

المصدر: رويترز