متظاهرون عرب في اللد يقلبون سيارة للشرطة الإسرائيلية (فيديو)

أقدم متظاهرون عرب في مدينة اللد اليوم الأربعاء على قلب سيارة جيب تابعة للشرطة الإسرائيلية.

ونشر مدونون ونشطاء مقطع فيديو وثق لحظة تحريك السيارة من قبل المتظاهرين وهم بصدد قلبها.

وأعلنت إسرائيل الأربعاء فرض حظر تجول ليلي في مدينة اللد، بعد مواجهات عنيفة بين الفلسطينيين، واليهود والشرطة من جهة أخرى.

ونشرت الشرطة الإسرائيلية وحدة "اليمام" التابعة لها في مدينة اللد الفلسطينية، عقب مواجهات ساخنة بين الفلسطينيين واليهود.

و"اليمام" هي وحدة شبه عسكرية إسرائيلية عالية التدريب في شرطة حرس الحدود، وواحدة من أربع وحدات خاصة في الشرطة.

يذكر أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اتفق مع وزير دفاعه بيني غانتس الثلاثاء على إرسال كتائب تابعة لحرس الحدود من منطقة الضفة الغربية إلى مدينة اللد، وبشكل فوري.

وجاء القرار بعد تصريحات لرئيس بلدية اللد، أكد خلالها "فقدان السيطرة كليا على المدينة"، موضحا أن "الشوارع تشهد حربا أهلية بين العرب واليهود".

وطلب رئيس بلدية اللد من نتنياهو "التدخل وإرسال الجيش لاستعادة السيطرة في الشوارع"، حيث "تم إعلان حالة الطوارئ في المدينة".

المصدر: RT + وكالات