الأوروبيون في مجلس الأمن الدولي يدعون إسرائيل لضبط النفس

دعا الأعضاء الأوروبيون في مجلس الأمن الدولي إسرائيل لضبط النفس في عمليتها بقطاع غزة.

وقالت إستونيا وفرنسا وإيرلندا والنرويج في بيان مشترك يوم الأربعاء: "ندين إطلاق الصواريخ من قطاع غزة على السكان المدنيين في إسرائيل، وهو أمر مرفوض ويجب وقفه فورا".

وأعربت الدول الأوروبية عن قلقها إزاء سقوط عدد كبير من الضحايا المدنيين بنتيجة الضربات الإسرائيلية على غزة.

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وقالت الدول في بيانها: "مع اعترافنا بحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، ندعو القوات الإسرائيلية لإبداء أقصى قدر من ضبط النفس من أجل حماية المدنيين وفق القانون الدولي".

وعقد مجلس الأمن الدولي جلسة مشاورات مغلقة يوم الأربعاء، كان من المتوقع إصدار بيان بشأن الأحداث الأخيرة في المنطقة، لكن أعضاء المجلس لم يتمكنوا من الاتفاق على نص البيان بسبب موقف الولايات المتحدة، حسب مصادر دبلوماسية في الأمم المتحدة.

المصدر: تاس