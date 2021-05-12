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السيستاني يعلن يوم الجمعة أول أيام عيد الفطر

أخبار العالم العربي

السيستاني يعلن يوم الجمعة أول أيام عيد الفطر
المرجع الأعلى علي السيستاني
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أعلن المرجع الديني الأعلى في العراق علي السيستاني، أن يوم الجمعة المقبل هو أول أيام عيد الفطر.

وذكر الموقع الإلكتروني الرسمي للسيستاني: "لم تثبت لدى سماحة السيد السيستاني رؤية الهلال بالعين المجردة في العراق والمناطق المجاورة له بعد غروب الأربعاء (29/ شهر رمضان المبارك)".

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وأضاف: "فوفقا لمبناه الفقهي يكون غدا الخميس مكملا لعدة شهر رمضان وتكون الجمعة يوم عيد الفطر السعيد، أعاده الله على الجميع بالخير واليمن والبركات".

ويوم أمس أعلن ديوان الوقف السني في العراق، أن يوم غد الخميس هو أول أيام عيد الفطر.

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