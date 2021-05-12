الحكومة التونسية تخفف الحظر الليلي

قررت الحكومة التونسية يوم الأربعاء تقليص ساعات حظر التجول الليلي الذي أقرته مؤخرا للتصدي لجائحة كورونا، ولاقى رفضا شعبيا في البلاد.

وجاء ذلك ضمن إجراءات جديدة سيتم اعتمادها في البلاد للحد من انتشار الوباء اعتبارا من يوم الاثنين 17 مايو، ولغاية 6 يونيو المقبل.

وقالت الناطقه باسم الحكومة حسناء بن سليمان، إنه سيتم تعديل موعد بدء حظر التجول الجزئي من الساعة العاشرة مساء ولغاية الخامسة صباحا، بعد أن كان من السابعة مساء وحتى الخامسة صباحا.

وبينت بن سليمان أنه سيتم استئناف الدروس بالمدارس والمعاهد وفق نظام الأفواج، واستئناف الدروس وكل الأنشطة بالجامعات بنظام الحضور المندمج مع فتح المبيتات.

وأكدت أنه سيتم تطبيق كل البروتوكولات الصحية بدور العبادة والمنشآت التجارية.

أما بشأن المقاهي والمطاعم، فقد أفادت بأنه سيتم تحديد طاقة الاستيعاب بـ 30% في الفضاءات المغلقة و50% بالفضاءات المفتوحة.

وذكرت الناطقه باسم الحكومة أنه سيتم تطبيق إجراءات الحجر الصحي الإجباري للوافدين من الخارج وتطبيق قرار الحجر الصحي الشامل بكل المناطق ذات مستوى خطر ومرتفع جدا وظهور سلالات متحورة خطيرة.

يذكر أن رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي، أعلن الجمعة الماضية فرض إغلاق صحي شامل لمدة 7 أيام من 9 إلى 16 مايو الجاري للحد من تفشي فيروس كورونا.

المصدر: RT