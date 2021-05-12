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ريفلين: قادة العرب في إسرائيل يمنحون الدعم للإرهاب بصمتهم

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ريفلين: قادة العرب في إسرائيل يمنحون الدعم للإرهاب بصمتهم
Reuters
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اعتبر رئيس إسرائيل رؤوفين ريفلين أن القادة العرب في البلاد "يقدمون الدعم للإرهاب وأعمال الشغب" من خلال التزامهم الصمت حيال تفشي الاضطرابات في المجتمعات المختلطة.

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وقال رؤوفين ريفلين اليوم الأربعاء إن "صمت القيادة العربية" على العنف في المجتمعات اليهودية العربية المختلطة يرقى إلى "تشجيع تمزق المجتمع" وسط أشد اندلاع للعنف منذ حرب غزة 2014.

وأضاف أن إسرائيل "يجب أن تلاحق مثيري الشغب بيد حازمة من أجل استعادة الأمن والنظام لنا جميعا".

وانتشرت الاضطرابات التي بدأت في المسجد الأقصى في القدس، في أنحاء إسرائيل.

وشهدت مدينة اللد اشتباكات عنيفة بعد أن انضم آلاف المعزين إلى جنازة رجل عربي قتل مساء الاثنين على يد مسلح يهودي مشتبه به. وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الحشد اشتبك مع الشرطة، وأضرم النار في كنيس يهودي وحوالي 30 سيارة.

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من جانبه، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إسرائيل ستستخدم "القبضة الحديدية إذا لزم الأمر" لوقف الاحتجاجات الواسعة للمواطنين العرب والتي أسفرت عن إصابات واعتقالات وأضرار في الممتلكات.

وقال نتنياهو يوم الأربعاء إن إسرائيل "ستوقف الفوضى" بعد نشر قوات حرس الحدود لتهدئة الاضطرابات في الأيام الأخيرة في مدينتي اللد وعكا.

المصدر: "أسوشيتد برس"

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