 
مباشر

إيطاليا وألمانيا تدعوان إلى وقف التصعيد في إسرائيل وغزة

أخبار العالم العربي

إيطاليا وألمانيا تدعوان إلى وقف التصعيد في إسرائيل وغزة
Reuters
وزيرا خارجية إيطاليا لويجي دي مايو (في اليسار) والألماني هايكو ماس (صورة أرشيفية)
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qds0

أعلن وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو اليوم الأربعاء بعد محادثات مع نظيره الألماني هايكو ماس أن روما وبرلين تريدان إنهاء العنف فورا بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية المسلحة.

إقرأ المزيد
جونسون يحث إسرائيل والفلسطينيين على ضبط النفس
جونسون يحث إسرائيل والفلسطينيين على ضبط النفس

وأضاف دي مايو في بيان له: "نطلب بشدة من الجانبين اتخاذ إجراءات فورية تهدف إلى وقف التصعيد والتحلي بأكبر قدر من ضبط النفس".

وقصفت طائرات حربية إسرائيلية غزة هذا الأسبوع في حين أمطر نشطاء فلسطينيون إسرائيل بالصواريخ في أعنف مواجهات بين الجانبين منذ سنوات. وقتل ما لا يقل عن 53 شخصا في غزة، وفقا لوزارة الصحة في القطاع، فيما قال مسؤولون طبيون إن ستة أشخاص قتلوا في إسرائيل.

المصدر: "رويترز"

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا