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الجيش الإسرائيلي: استهداف مطلقي مسيرة مفخخة ومنصة صواريخ لـ"حماس" في غزة (فيديو)

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الجيش الإسرائيلي: استهداف مطلقي مسيرة مفخخة ومنصة صواريخ لـ
Reuters MOHAMMED SALEM
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أعلن الجيش الإسرائيلي أنه "قضى اليوم على مطلقي طائرة مسيرة مفخخة وخليتين لمطلقي قذائف مضادة للدروع تابعين لحماس" في غزة"، و"أحبط محاولة إطلاق دفعة من الصواريخ باتجاه عسقلان".

وذكر المتحدث باسم الجيش الأسرائيلي أفيخاي أدرعي عبر "تويتر" أن طائرة عسكرية إسرائيلية ضربت خلية مطلقي مسيرة تابعة لـ"حماس" في غزة خلال استعداداتها لإطلاق درون نحو إسرائيل.

كما أفاد المتحدث بأن قوات الجيش استهدفت منصة صواريخ تابعة لـ"حماس" شمالي غزة، كانت جاهزة لاطلاق 10 صواريخ باتحاه أسدود وعسقلان.

وأضاف أنه تم أيضا "القضاء على خليتيْن لمطلقي صواريخ مضادة للدروع قبل قليل" في القطاع، وذلك بعد مقتل إسرائيلي وإصابة آخرين باستهداف سيارة جيب في منطقة غلاف غزة بقذيفة مضادة للدروع أطلقتها "كتائب القسام" في وقت سابق اليوم.

وحسب المتحدث الإسرائيلي، فإن مقاتلات حربية أغارت أيضا على موقعيْن لإنتاج الأسلحة في شمال قطاع غزة "تم إقامتهما في قلب الأحياء السكنية"، متهما "حماس" مرة أخرى باستخدام المدنيين الفلسطينيين "دروعا بشرية".

المصدر: RT

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