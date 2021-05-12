الجيش الإسرائيلي: استهداف مطلقي مسيرة مفخخة ومنصة صواريخ لـ"حماس" في غزة (فيديو)

أعلن الجيش الإسرائيلي أنه "قضى اليوم على مطلقي طائرة مسيرة مفخخة وخليتين لمطلقي قذائف مضادة للدروع تابعين لحماس" في غزة"، و"أحبط محاولة إطلاق دفعة من الصواريخ باتجاه عسقلان".

وذكر المتحدث باسم الجيش الأسرائيلي أفيخاي أدرعي عبر "تويتر" أن طائرة عسكرية إسرائيلية ضربت خلية مطلقي مسيرة تابعة لـ"حماس" في غزة خلال استعداداتها لإطلاق درون نحو إسرائيل.

كانوا ينوون اطلاق قطعة جوية دون طيار نحو اسرائيل وتك القضاء عليهم. أغارت طائرة عسكرية على خلية مطلقي قطعة جوية دون طيار تابعة لحماس في قطاع #غزة. لقد تم استهداف الخلية خلال استعداداتها لاطلاق القطعة الجوية نحو إسرائيل #حماس_تحت_القصفpic.twitter.com/4VdRgwYhRR — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) May 12, 2021

كما أفاد المتحدث بأن قوات الجيش استهدفت منصة صواريخ تابعة لـ"حماس" شمالي غزة، كانت جاهزة لاطلاق 10 صواريخ باتحاه أسدود وعسقلان.

وأضاف أنه تم أيضا "القضاء على خليتيْن لمطلقي صواريخ مضادة للدروع قبل قليل" في القطاع، وذلك بعد مقتل إسرائيلي وإصابة آخرين باستهداف سيارة جيب في منطقة غلاف غزة بقذيفة مضادة للدروع أطلقتها "كتائب القسام" في وقت سابق اليوم.

وحسب المتحدث الإسرائيلي، فإن مقاتلات حربية أغارت أيضا على موقعيْن لإنتاج الأسلحة في شمال قطاع غزة "تم إقامتهما في قلب الأحياء السكنية"، متهما "حماس" مرة أخرى باستخدام المدنيين الفلسطينيين "دروعا بشرية".

أغارت مقاتلات حربية قبل قليل على موقعيْن لانتاج الأسلحة في شمال قطاع #غزة تم اقامتها في قلب الاحياء السكنية.

تضع #حماس مصالحها العسكرية بشكل مقصود بين المجتمع المدني حيث يتخذ جيش الدفاع وسائل لتجنب المساس بالمدنيين وبالمباني المدنية قدر المستطاع #حماس_تحت_القصف#فيديوpic.twitter.com/NdebZX2aMk — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) May 12, 2021

المصدر: RT