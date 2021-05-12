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"الأونروا" تدين مقتل أطفال فلسطينيين في غزة

أخبار العالم العربي

Reuters
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دانت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة "الأونروا" بأشد العبارات مقتل أطفال فلسطينيين قرب مخيم بيت حانون في قطاع غزة يوم أمس.

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وجاءت الإدانة في بيان وصل لوكالة "آكي" الإيطالية للأنباء اليوم الأربعاء، أكدت فيه الوكالة قلقها العميق تجاه أثر التصعيد العسكري الحالي على حياة ومستقبل الأطفال.

وأشارت "الأونروا" في بيانها إلى أن القانون الدولي ينص على ضرورة حماية الأطفال في أماكن النزاعات،  وقالت "نكرر الدعوة لكافة الأطراف لضبط النفس واحترام التزاماتها بموجب القانون الدولي"، حسب البيان.

وقدمت "الأونروا" تعازيها لعائلة الضحايا، "فالأطفال القتلى ينتمون إلى عائلة واحدة وكانوا يتلقون تعليمهم في مدارس تابعة للوكالة".

المصدر: "أكي"

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