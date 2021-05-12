الجيش الإسرائيلي: إحباط محاولة هجوم على جندي قرب أريحا
Reuters Ronen Zvulun
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أعلن الجيش الإسرائيلي عن تحييد فلسطيني حاول انتزاع سلاح جندي قرب أريحا في الضفة الغربية صباح اليوم الأربعاء.
ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مكتب المتحدث باسم الجيش أن ضابطا من حرس الحدود أحبط المحاولة بعد أن رصد جنديا وهو يصارع مهاجما في محطة للحافلات.
وحسب التقرير، فقد ساعد الضابط الجندي في السيطرة على الموقف وتم إلقاء القبض على المعتدي، فيما نقل الجندي للعلاج بعد إصابته بجروح طفيفة.
المصدر: "جروزاليم بوست"