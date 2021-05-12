السيستاني يعلن مساندته للشعب الفلسطيني في "مقاومته الباسلة للمحتلين"

أكد المرجع الديني الأعلى في العراق، علي السيستاني، اليوم الأربعاء، مساندته للشعب الفلسطيني في "مقاومته الباسلة للمحتلين".

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وأصدر السيستاني بيانا صحفيا جاء فيه: "نؤكد مرة أخرى مساندتنا القاطعة للشعب الفلسطيني الأبي في مقاومته الباسلة للمحتلين، الذين يسعون إلى قضم المزيد من أراضيه وتهجيره من أجزاء أخرى من القدس الشريف، وندعو الشعوب الحرة إلى دعمه ونصرته في استرجاع حقوقه المسلوبة".

وأضاف، أن "المواجهات العنيفة التي تشهدها ساحات المسجد الأقصى وسائر الأراضي المحتلة هذه الأيام تظهر بلا شك مدى صلابة الفلسطينيين في مواجهة الاحتلال الغاشم واعتداءاته المستمرة وعدم تخليهم عن أراضيهم المغتصبة مهما غلت التضحيات".

وتابع السيستاني: "نسأل الله تعالى أن يعينهم ويمدهم بنصر منه، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم".

المصدر: RT