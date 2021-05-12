عمرو موسى: ما فعلته إدارة ترامب لم يكسر الشعب الفلسطيني

قال الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، عمرو موسى، إن ما فعلته إدارة ترامب لم يكسر الشعب الفلسطيني.

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وكتب عمر موسى عبر حسابه على "تويتر": ما يحدث في القدس، وما يجري بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلي يوكد أن القضية الفلسطينية حية لم تمت، وأن ما فعلته إدارة ترمب والتطبيع الذي تم لم يكسر تصميم الشعب الفلسطيني على احترام هويته والتمسك بأرضه وحقوقه".

ما يحدث في القدس،وما يجري بين الفلسطينيين والاحتلال الاسرائيلي يوكد ان القضية الفلسطينية حيًة لم تمت، وان ما فعلته ادارة ترمب والتطبيع الذي تم لم يكسر تصميم الشعب الفلسطيني علي احترام هويته والتمسك بأرضه وحقوقه. — Amre Moussa (@amremoussa) May 11, 2021

وأضاف موسى: "الشعب الفلسطيني الشجاع والمحاصر يستحق من العرب موقفا محترما وقويا لدعم حركته الوطنية".

وتابع: "الكثير من دول العالم ومجتمعاته تقدر محنة الشعب الفلسطيني وتقف معه فما بالكم بالعرب. اللحظة تقترب ليعود العرب إلى موقف محترم إزاء ما يحدث من سلطات الاحتلال الاسرائيلي".

الشعب الفلسطيني الشجاع والمحاصر يستحق من العرب موقفا محترما وقويا لدعم حركته الوطنية. الكثير من دول العالم ومجتمعاته تقدًر محنة الشعب الفلسطيني وتقف معه فما بالكم بالعرب. اللحظة تقترب ليعود العرب الي موقف محترم إزاء ما يحدث من سلطات الاحتلال الاسرائيلي — Amre Moussa (@amremoussa) May 11, 2021

وقال: حبذا لو جرت الانتخابات الفلسطينية .. فبمثل ما يطالب الفلسطينيون أن يكون اخوانهم العرب في مقدمة داعميهم ينتظر العرب منهم حركة سياسية قوية تتعدى مجريات الأحداث الى اجراء الانتخابات ليتمكن الشعب من الحركة إلى الأمام بلغة يقدرها العالم ويتفاعل معها".

حبذا لو جرت الانتخابات الفلسطينية ..فبمثل ما يطالب الفلسطينيون ان يكون اخوانهم العرب في مقدمة داعميهم ينتظر العرب منهم حركة سياسية قوية تتعدي مجريات الاحداث الي اجراء الانتخابات ليتمكن الشعب من الحركة الي الامام بلغة يقدرها العالم ويتفاعل معها. — Amre Moussa (@amremoussa) May 11, 2021

وأردف: "قضية الفلسطينيين تتطلب حركة سياسية جريئة ترسل رسالة تصميم على الحياة وأن الشعب الفلسطيني قادر على تقرير مصيره. الانتخابات رسالة فعالة يسبق بها الفلسطينيون الكثير من العرب في وقت يعاد فيه رسم مستقبل المنطقة ويجب أن يكون فيها مكان لدولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية".

قضية الفلسطينيين تتطلب حركة سياسية جريئه ترسل رسالة تصميم علي الحياة وان الشعب الفلسطيني قادر علي تقرير مصيره . الانتخابات رسالة فعًالة يسبق بها الفلسطينيون الكثير من العرب في وقت يعاد فيه رسم مستقبل المنطقة ويجب ان يكون فيها مكان لدولة فلسطين وعاصمتهاالقدس الشرقية. — Amre Moussa (@amremoussa) May 11, 2021

المصدر: RT