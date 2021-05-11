قرقاش: الإمارات مع الحق الفلسطيني لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي

قال أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات، إن بلاده "تقف مع الحق الفلسطيني ومع إنهاء الاحتلال الإسرائيلي".

وتابع قرقاش في تغريدة على تويتر أمس أن الإمارات "مع حل الدولتين ومع دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية"، مؤكدا أن هذا موقفا تاريخيا مبدئيا لا يتزحزح.

وأضاف: "كم هي محزنة الشتائم المقذعة ضمن حروب أهلية عربية إقليمية لا تنتهي، واستغلال معاناة الشعب الفلسطيني لحسابات ضيقة لا تليق".

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المصدر: وكالات