السعودية: نرفض خطط وإجراءات إسرائيل بإخلاء منازل فلسطينية وفرض السيادة عليها

أعرب وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان عن "رفض المملكة القاطع لخطط وإجراءات إسرائيل بإخلاء منازل فلسطينية وفرض السيادة عليها"، مؤكدا "تنديد المملكة بأي إجراءات أحادية الجانب".

وخلال مشاركته في الاجتماع الوزاري لجامعة الدول العربية في دورته غير العادية، قال بن فرحان إن "ما أقدمت عليه قوات الاحتلال الإسرائيلي من ممارسات غير شرعية في هذه الأيام المباركة من اقتحام لساحة المسجد الأقصى وانتهاك لحرمة المصلين واعتداءات تجاه أبناء الشعب الفلسطيني ومقدساتهم، تمثل جميعها انتهاكا صارخا لكافة المواثيق والدساتير الدولية".

وأعرب عن "رفض المملكة القاطع لخطط وإجراءات إسرائيل بإخلاء منازل فلسطينية وفرض السيادة عليها"، مؤكدا "تنديد المملكة بأي إجراءات أحادية الجانب، والتي تنتهك قرارات الشرعية الدولية وتقوض فرص استئناف عملية السلام".

وأكد "وقوف المملكة إلى جانب الشعب الفلسطيني، ودعم جميع الجهود الرامية إلى الوصول لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية بما يمكن الشعب الفلسطيني من إقامة دولته الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967م، وعاصمتها القدس الشرقية، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية".

المصدر: "واس"