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وزير الخارجية السعودي يستقبل نظيره التركي في مكة

أخبار العالم العربي

وزير الخارجية السعودي يستقبل نظيره التركي في مكة
الصورة من وكالة "واس"
فيصل بن فرحان ومولود جاويش أوغلو
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استقبل وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان اليوم الثلاثاء نظيره التركي مولود جاويش أوغلو في مكة، حيث بحثا العلاقات الثنائية وأهم التطورات الإقليمية والدولية.

وذكرت وكالة "واس" السعودية أنه جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وأبرز المستجدات الإقليمية والدولية، بحضور وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية والاقتصادية عيد محمد الثقفي، ومدير عام فرع وزارة الخارجية بمنطقة مكة المكرمة الوزير المفوض هاني محمد مؤمنة، ومدير عام مكتب وزير الخارجية عبدالرحمن بن أركان الداود.

ووصل جاويش أوغلو إلى السعودية يوم أمس الاثنين لإجراء محادثات تهدف إلى حل الخلافات حول مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في أسطنبول عام 2018 والتي أدت إلى تبادل الاتهامات ومقاطعة سعودية للبضائع التركية.

المصدر: "واس" + "رويترز"

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