تعليق حركة الملاحة الجوية في مطار بن غوريون الإسرائيلي إثر قصف من قطاع غزة (فيديو)

أفادت وكالة الصحافة الفرنسية نقلا عن مسؤول إسرائيلي، بأنه تم تعليق حركة الملاحة الجوية في مطار بن غوريون شرق تل أبيب، إثر قصف من قطاع غزة.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأنه تم توجيه كافة الطائرات المتوقع وصولها إلى مطار بن غوريون إلى اليونان وقبرص.

وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر صواريخ فوق المطار.

لحظة وصول صواريخ القسـ،ـ،ـام لمطار بن غوريون في تل أبيب pic.twitter.com/MTGutXbdVK — Aseel 🇵🇸 (@ahlaasolah) May 11, 2021

وكانت أفادت هيئة البث الإسرائيلية "كان" بأنه تم تفعيل صافرات الإنذار في مطار بن غوريون.

من مطار بن غوريون pic.twitter.com/T6XQXXLrsA — Roy (@Royy_tweets) May 11, 2021

المصدر: "أ ف ب" + RT