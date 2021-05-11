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تعليق حركة الملاحة الجوية في مطار بن غوريون الإسرائيلي إثر قصف من قطاع غزة (فيديو)

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تعليق حركة الملاحة الجوية في مطار بن غوريون الإسرائيلي إثر قصف من قطاع غزة (فيديو)
Reuters RONEN ZVULUN
مطار بن غوريون
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أفادت وكالة الصحافة الفرنسية نقلا عن مسؤول إسرائيلي، بأنه تم تعليق حركة الملاحة الجوية في مطار بن غوريون شرق تل أبيب، إثر قصف من قطاع غزة.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأنه تم توجيه كافة الطائرات المتوقع وصولها إلى مطار بن غوريون إلى اليونان وقبرص.

وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر صواريخ فوق المطار.

وكانت أفادت هيئة البث الإسرائيلية "كان" بأنه تم تفعيل صافرات الإنذار في مطار بن غوريون.

 

المصدر: "أ ف ب" + RT

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