نائبة الرئيس الأمريكي تتصل بالرئيس التونسي

تلقى الرئيس التونسي قيس سعيد، اتصالا هاتفيا من كامالا هاريس، نائبة الرئيس الأمريكي جو بايدن، عرضا خلاله الأوضاع الاقتصادية والمالية والاجتماعية التي تشهدها تونس.

وبحسب بيان صادر عن البيت الأبيض، فإن الجانبين جددا التأكيد على أهمية المؤسسات الديمقراطية وسيادة القانون ومحاربة الفساد، كما أكدت هاريس التزام الولايات المتحدة المستمر بدعم الديمقراطية في تونس.

من جهتها، أفادت الرئاسة التونسية أنه تم التأكيد خلال الاتصال الهاتفي بين الجانبين على ضرورة مقاومة الفساد كركيزة لبناء دولة القانون والديمقراطية.

وقالت: "في الاتصال الهاتفي الذي تلقاه رئيس الجمهورية من نائبة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية بعد ظهر اليوم، عبر سعيد على تطلعه إلى مزيد تطوير علاقات التعاون والشراكة بين البلدين في شتى المجالات، لا سيما في هذه الظروف العصيبة التي يمر بها العالم عموما وفي ظل الظرف الاقتصادي والمالي الذي تمر به تونس على وجه الخصوص".

وأضافت: "المكالمة كانت فرصة لاستعراض روابط الصداقة المتينة والراسخة القائمة بين تونس والولايات المتحدة الأمريكية واستحضار المحطات التاريخية الكبرى التي ميزتها".

المصدر: RT + "موزاييك"