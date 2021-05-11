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شاهد لحظة تسوية برج هنادي غرب مدينة غزة أرضا إثر قصف إسرائيلي

أخبار العالم العربي

شاهد لحظة تسوية برج هنادي غرب مدينة غزة أرضا إثر قصف إسرائيلي
RT @GNNANOW
شاهد لحظة تسوية برج هنادي غرب مدينة غزة أرضا إثر قصف إسرائيلي
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دمرت الطائرات الإسرائيلية مساء يوم الثلاثاء برج هنادي غرب مدينة غزة بعد استهدافه بعدة صواريخ من طائرات الاستطلاع والطائرات الحربية.

ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات بين المواطنين الفلسطينيين، سوى أضرار مادية في المنازل المحطية بالبرج.

المصدر: RT

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