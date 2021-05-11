ولي عهد أبو ظبي يهنئ العاهل البحريني بتسلق الحرس الملكي قمة "إيفرست"

هنأ ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى وولي عهده بالإنجاز الذي حققه فريق الحرس الملكي بوصولهم إلى قمة جبل "إيفرست".

وكتب بن زايد على "تويتر": "أبارك لأخي الملك حمد بن عيسى آل خليفة وولي عهده، الإنجاز الذي حققه فريق الحرس الملكي البحريني بوصولهم إلى قمة إيفرست، وأحيي الشيخ ناصر بن حمد لجهوده ومتابعته للفريق".

وأضاف: "إنجاز استثنائي عبر عنه أبناء البحرين بعزيمتهم بالوصول إلى أعلى قمة، وأهنئ فريق الحرس الملكي متمنيا لهم التوفيق".

أبارك لأخي الملك حمد بن عيسى آل خليفة وولي عهده، الإنجاز الذي حققه فريق الحرس الملكي البحريني بوصولهم إلى قمة إفريست، وأحيي الشيخ ناصر بن حمد لجهوده ومتابعته للفريق، إنجاز استثنائي عبر عنه أبناء البحرين بعزيمتهم بالوصول إلى أعلى قمة، وأهنئ فريق الحرس الملكي متمنياً لهم التوفيق — محمد بن زايد (@MohamedBinZayed) May 11, 2021



جدير بالذكر، أن مهمة فريق الحرس الملكي البحريني تمت على مرحلتين تضمنت تخطيط وتدريب متقن لمواجهة الظروف الصعبة، حيث ضم الفريق 18 مشاركا في المرحلة الأولى، والتي كانت مدتها 86 يوما لتسلق مجموعة من الجبال في النيبال منها قمة لابوتجي على ارتفاع 6150 متر وقمة مانسلو على ارتفاع 8163 متر.

وتم تنفيذ المرحلة الثانية بمشاركة 12 شخصا في عملية الصعود التي تستغرق من 6 إلى 7 ساعات في اليوم حتى تمكنوا من الوصول إلى ارتفاع 8848 متر بكل احترافية وجدارة.

وقام أعضاء الفريق بعدد من الأعمال الإنسانية والخيرية التي تمثلت في توزيع مواد غذائية على السكان المحليين في منطقة المخيم، والتي كان لها الأثر الطيب لدى حكام الإدارات المحلية وحصلت على إشادة كبيرة من المواطنين في باقي المناطق.

المصدر: "بنا"