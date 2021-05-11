بعد إعادة العلاقات بين البلدين.. كينيا تحظر جميع الرحلات الجوية مع الصومال

أعلنت وسائل إعلام صومالية أن كينيا فرضت حظرا على جميع الرحلات الجوية التجارية والشحن من وإلى الصومال حتى أغسطس.

إقرأ المزيد

ولفتت صحيفة "الصومال الجديد" بأن هذه الخطوة الكينية تأتي "على الرغم من موافقتها على إعادة العلاقات الدبلوماسية مع الصومال قبل أيام فقط".

وأفادت الصحيفة بأن هيئة الطيران المدني الكينية، علقت يوم الثلاثاء جميع الرحلات الجوية إلى الصومال، واستثننت من ذلك رحلات الأمم المتحدة والبعثات الإنسانية.

ووصف المطبوعة الإجراء الكيني بأنه مفاجئ، ويأتي "في أعقاب تحسن العلاقات بين كينيا والصومال هذا الأسبوع بعد أن أعلن الصومال إعادة العلاقات الدبلوماسية مع كينيا المجاورة بعد قطعها في ديسمبر الماضي".

ووجدت الصحيفة علاقة بين القرار الكيني القاضي بحظر الرحلات الجوية إلى الصومال وإعلان السلطات الصومالية استمرار سريان مفعول الحظر المفروض على شحنات القات من كينيا، وقالت في هذا الشأن: "يبدو أن هذا القرار الكيني رد على إعلان هيئة الطيران المدني الصومالية يوم الاثنين أن الحظر المفروض على شحنات القات من كينيا سيظل سياري المفعول رغم استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين".

المصدر: الصومال الجديد