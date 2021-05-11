سفارة الجزائر بفرنسا تكشف حقيقة فيديو حجز سيارة للقنصلية الجزائرية تباع فيها المخدرات

وصف بيان للسفارة الجزائرية بفرنسا فيديو متداولا بعنوان الشرطة الفرنسية تحتجز سيارة للقنصلية الجزائرية تباع فيها المخدرات بأنه مضلل ويروج له لتشويه سمعة ممثليات الجزائر بفرنسا.

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ونقل موقع قناة تلفزيون النهار عن السفارة الجزائرية في فرنسا قولها إن "بعض الصفحات تداولت فيديو تحت عنوان (الشرطة الفرنسية تحجز سيارة القنصلية الجزائرية تباع فيها المخدرات في مارسيليا)".

ولفت بيان البعثة الدبلوماسية الجزائرية في باريس إلى أن مقطع الفيديو "يتحدث فيه أحد الأشخاص ويدعي توقيف سائقها من طرف الشرطة الفرنسية".

وأكد البيان أن "الفيديو المنتشر مضلل وليس له أي علاقة بالجزائر بل مجرد إشاعة أراد بها البعض الإساءة للممثليات الجزائرية بالخارج"، مضيفا أن التحقيق بيّن أن "الفيديو ليس به أي دليل يثبت ما يدعيه صاحبه حول التوقيف لأغراض مشبوهة".

وأوضحت السفارة الجزائرية أيضا أن "التصنيف (K ) بلوحة الترقيم، يعني أن السيارة تابعة لملحق إداري وتقني بسفارة وليس قنصلية"، لافتة في السياق ذاته إلى أن لوحة ترقيم السيارة 69 K 65 13 تبين أنها ليست تابعة للسفارة الجزائرية بفرنسا "الجزائر = 04".

وشدد البيان على ضرورة "تفادي نشر أي فيديو مباشرة دون التحقق منه حتى لو كان فيه كلام لشخص يسرد حكاية ما حول الموضوع، فليست بالأساس هي القضية الحقيقية".

المصدر: النهار