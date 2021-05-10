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بالصور.. بن سلمان يستقبل تميم بن حمد في السعودية

أخبار العالم العربي

بالصور.. بن سلمان يستقبل تميم بن حمد في السعودية
الصورة من "واس"
محمد بن سلمان وتميم بن حمد آل ثاني
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استقبل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني يوم الاثنين، الذي وصل في أول زيارة له إلى المملكة منذ قمة العلا في يناير الماضي.

ونشرت وكالة "واس" صورا لاستقبال ولي العهد السعودي لأمير قطر لدى وصوله إلى مطار الملك عبد العزيز الدولي.

وقالت إنه كان في استقبال الأمير تميم لدى وصوله مطار الملك عبدالعزيز الدولي، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

وكانت الدورة 41 لقمة مجلس التعاون الخليجي عقدت في مدينة العلا في يناير الماضي برئاسة والتي تتوجت بالإعلان عن إنهاء الخلاف بين قطر وجيرانها والذي بدأ عام 2017.

المصدر: "واس"

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