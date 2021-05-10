كنائس فلسطين تدق أجراسها دعما لغزة ونصرة للقدس

أفادت وكالة "وفا" الفلسطينية بأن كنائس فلسطين دقت أجراسها مساء الاثنين دعما لأهالي قطاع غزة ونصرة للقدس، في ظل العدوان الإسرائيلي المتواصل.

وأضافت الوكالة أن "الكنائس دقت أجراسها للتأكيد على الوحدة الوطنية الفلسطينية والوقوف صفا واحدا في وجه الاحتلال، الذي اعتدى بشكل سافر على المسيحيين المحتفلين بعيد الفصح المجيد قبل أيام في باحات كنيسة القيامة بالقدس المحتلة".

وأشارت إلى أن الكنائس دقت أجراسها للتأكيد أيضا على أن القدس جميعها مستهدفة من قبل الاحتلال، وأن هناك خطة ممنهجة لتفريغ مدينة القدس من أبناء شعبنا مسيحيين ومسلمين.

المصدر: "وفا"