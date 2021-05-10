التحالف العربي يعترض زورقا مفخخا جنوبي البحر الأحمر

ذكر التلفزيون السعودي الاثنين نقلا عن التحالف العربي بقيادة السعودية، اعتراض التحالف زورقا مفخخا جنوبي البحر الأحمر.

وأشار بيان للتحالف إلى أنه "تم إحباط عملية هجوم عدائي وشيك بزورق مفخخ من قبل المليشيا الحوثية الإرهابية بجنوب البحر الأحمر".

وأشار إلى "استمرار تهديد المليشيا الحوثية لخطوط الملاحة البحرية والتجارة العالمية".

وأكد التحالف على أنه تم "تحييد الزورق والتعامل معه، لمنع وقوع كارثة في المنطقة".

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التحالف : إحباط عملية هجوم عدائي وشيك بزورق مفخخ من قبل المليشيا الحوثية الإرهابية بجنوب البحر الأحمر.#واس_عام — واس العام (@SPAregions) May 10, 2021

وشدد التحالف في بيان له الأسبوع الماضي، على أن الحوثيين "يواصلون تهديد خطوط الملاحة البحرية والتجارة العالمية"، متهما الجماعة باستغلال "اتفاق ستوكهولم" المبرم بينها والحكومة اليمنية المعترف بها دوليا أواخر عام 2018 "مظلة لإطلاق الهجمات العدائية من الحديدة".

المصدر: "واس"