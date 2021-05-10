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التحالف العربي يعترض زورقا مفخخا جنوبي البحر الأحمر

أخبار العالم العربي

التحالف العربي يعترض زورقا مفخخا جنوبي البحر الأحمر
Reuters
المتحدث باسم التحالف العقيد تركي المالكي
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ذكر التلفزيون السعودي الاثنين نقلا عن التحالف العربي بقيادة السعودية، اعتراض التحالف زورقا مفخخا جنوبي البحر الأحمر.

وأشار بيان للتحالف إلى أنه "تم إحباط عملية هجوم عدائي وشيك بزورق مفخخ من قبل المليشيا الحوثية الإرهابية بجنوب البحر الأحمر".

وأشار إلى "استمرار تهديد المليشيا الحوثية لخطوط الملاحة البحرية والتجارة العالمية".

وأكد التحالف على أنه تم "تحييد الزورق والتعامل معه، لمنع وقوع كارثة في المنطقة".

وشدد التحالف في بيان له الأسبوع الماضي، على أن الحوثيين "يواصلون تهديد خطوط الملاحة البحرية والتجارة العالمية"، متهما الجماعة باستغلال "اتفاق ستوكهولم" المبرم بينها والحكومة اليمنية المعترف بها دوليا أواخر عام 2018 "مظلة لإطلاق الهجمات العدائية من الحديدة".

المصدر: "واس"

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