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حركة فتح: حكومة الاحتلال تتحمل تداعيات عدوانها على القدس واستهداف قطاع غزة حماقة

أخبار العالم العربي

حركة فتح: حكومة الاحتلال تتحمل تداعيات عدوانها على القدس واستهداف قطاع غزة حماقة
Reuters
حركة فتح: حكومة الاحتلال تتحمل تداعيات عدوانها على القدس واستهداف قطاع غزة حماقة
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حملت حركة فتح في نابلس الحكومة الإسرائيلية المسؤولية عن تداعيات عدوانها المستمر على مدينة القدس والضفة وقطاع غزة.

وأكدت الحركة في بيان صحفي مساء الاثنين "أن الشعب الفلسطيني موحدا يواجه الاحتلال وقطعان المستوطنين".

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وأضاف البيان أن الشعب الفلسطيني تمكن حتى هذه اللحظة من كسر إرادة المحتل وترسيخ الهوية الوطنية الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس.

ونعى البيان شهداء فلسطين الذي سقطوا في قطاع غزة جراء العدوان الإسرائيلي مساء اليوم، محملا تل أبيب المسؤولية الكاملة عن التداعيات.

ووصفت حركة فتح استهداف غزة بالحماقة التي سيكون لها تداعيات مؤلمة للاحتلال وقطعان المستوطنين.

وجددت الحركة دعوتها للشعب الفلسطيني في محافظة نابلس وكافة محافظات الوطن إلى توسيع دائرة الاشتباك في جميع نقاط التماس مع الاحتلال حيث ستنطلق مسيرة جماهيرية حاشدة دعت لها فصائل العمل الوطني باتجاه حاجز حوارة عند الساعة التاسعة والنصف مساء.

المصدر: RT

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