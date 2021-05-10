الجيش اللبناني يحبط تهريب 60 شخصا معظمهم سوريون عبر البحر

أعلن الجيش اللبناني اليوم الاثنين أنه أحبط محاولة لتهريب 59 سوريّا ولبناني واحد عبر البحر من شمال البلاد.

وقالت قيادة الجيش إنه "بتاريخ 9/5 /2021، أوقفت وحدة من القوات البحرية مركبا رصدته الرادارات على مسافة 10 أميال بحرية قبالة شاطئ طرابلس (شمالي لبنان)، وذلك أثناء محاولة تهريب 60 شخصا، من بينهم 59 شخصا من التابعية السورية إضافة إلى لبناني واحد، عبر المياه الإقليمية اللبنانية".

ولم يحدد الجيش اللبناني وجهة المركب، مشيرا إلى أنه أوقف الركاب وباشر التحقيقات.

وكانت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، أعلنت يوم السبت الماضي أنها أحبطت في الرابع من مايو محاولة تهريب 51 سوريا، بينهم نساء وأطفال، بحرا إلى قبرص.

وكان هؤلاء بانتظار قارب ليقلهم مقابل 2500 دولار عن كل شخص عند الوصول إلى قبرص.

المصدر: موقع الجيش اللبناني