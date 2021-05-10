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التحالف يعلن اعتراض مسيّرة أطلقت على مطار أبها والحوثيون يؤكدون إصابة هدف مهم

أخبار العالم العربي

التحالف يعلن اعتراض مسيّرة أطلقت على مطار أبها والحوثيون يؤكدون إصابة هدف مهم
Reuters
طائرة مسيرة صورة تعبيرية
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أعلن التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن الاثنين أنه اعترض ودمر طائرة مسيرة ملغومة أطلقت باتجاه مطار أبها، فيما أكدت جماعة "أنصار الله" أن المسيرة أصابت هدفها بدقة.

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وأعلن المتحدث باسم جماعة أنصار الله الحوثية يحيى سريع أن "سلاح الجو المسير هاجم هدفا عسكريا مهما في مطار أبها الدولي بطائرة مسيرة نوع "قاصف 2K" محققا إصابة دقيقة".

وأكد سريع أن هذا "الاستهداف يأتي في إطار الرد الطبيعي والمشروع على تصعيد العدوان والحصار المتواصل على اليمن".

المصدر: RT+ رويترز 

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