"إيفا فارما" المصرية توقع اتفاقا لتصدير 300 ألف جرعة "ريمديسيفر" إلى الهند

أعلنت شركة "إيفا فارما" المصرية للأدوية اليوم الاثنين في بيان صحفي أنها وقعت اتفاقا لإمداد الهند بنحو 300 ألف جرعة علاج من عقار "ريمديسيفر" المستخدم لعلاج المصابين بكورونا.

ويهدف الاتفاق، الذي تم توقيعه في السفارة الهندية بالقاهرة، حسب الشركة المصرية، إلى مساعدة الهند في مكافحة زيادة حادة في الإصابات بالفيروس أنهكت المنظومة الصحية واستمرت قرب مستويات قياسية اليوم الاثنين.

إقرأ المزيد

وقالت "إيفا فارما" في يونيو حزيران 2020 إنها حصلت على رخصة من "جيلياد ساينسز" الأمريكية لتصنيع "ريمديسيفر" في مصر وتوزيعه في 127 دولة.

ولم تكشف "إيفا فارما" عن قيمة الاتفاق.

المصدر: رويترزشكرة