العلاقات الثنائية وأحداث القدس أهم مواضيع زيارة تشاووش أوغلو إلى السعودية

أكد وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، الاثنين، أن الهدف من زيارته إلى السعودية هو بحث العلاقات الثنائية وعدد من القضايا الإقليمية وفي مقدمتها الأحداث الجارية في القدس.

وكتب تشاووش أوغلو على "تويتر": "الزيارة إلى العاصمة السعودية، الرياض، تأتي لبحث العديد من القضايا العامة التي تهم المنطقة".

İkili ilişkilerimizi ele almak ve başta Mescid-i Aksa’daki saldırılar ve Filistin halkına yönelik zulüm olmak üzere bölgemizi ilgilendiren önemli konuları görüşmek üzere #SuudiArabistan’dayız.🇹🇷🇸🇦 pic.twitter.com/612J6FIyOy — Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) May 10, 2021

وأضاف: "مباحثاتنا في المملكة ستشمل أيضا العلاقات الثنائية، والاعتداءات الإسرائيلية في المسجد الأقصى، وما يتعرض له الفلسطينيون من ظلم".

من جانبها، أكدت الخارجية التركية في بيان، إن "زيارة تشاووش أوغلو إلى الرياض، ستستمر ليومين، يلتقي خلالها نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود".

المصدر: "الأناضول"