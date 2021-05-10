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لليوم الثاني.. الأردنيون يتظاهرون مطالبين بطرد السفير الإسرائيلي

أخبار العالم العربي

لليوم الثاني.. الأردنيون يتظاهرون مطالبين بطرد السفير الإسرائيلي
Reuters
احتجاجات قرب السفارة الإسرائيلية في الأردن، صورة من 9 مايو 2021
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نفذ المئات من الأردنيين الاثنين، لليوم الثاني على التوالي، وقفة احتجاجية قرب السفارة الإسرائيلية في العاصمة عمان، دعما للفلسطينيين في القدس، مجددين مطالبتهم بطرد السفير.

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ورفض المحتجون "انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في المسجد الأقصى وحي الشيخ جراح"، وفق ما أفادت وكالة "عمون" الإخبارية الأردنية.

وردد المعتصمون هتافات تطالب بطرد السفير الإسرائيلي من العاصمة عمان، كما رفع المحتجون أعلام الأردن وفلسطين.

 وتجددت المواجهات صباح اليوم بين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية في المسجد الأقصى والبلدة القديمة، ما أدى إلى جرح أكثر من 300 فلسطيني وفق إحصائيات الهلال الأحمر الفلسطيني. 

المصدر: عمون 

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