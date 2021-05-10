مصر.. مستشار رئيس الوزراء يكشف عن الإسكان البديل للمناطق العشوائية (فيديو)

نشر هاني يونس، المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، مقطع فيديو للإسكان البديل للمناطق العشوائية الذي تم تنفيذه في مدينة حدائق أكتوبر، على صفحته في "فيسبوك".

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وأظهر مقطع الفيديو البناء الجديد، وقال هاني يونس: "أحلى كمبوند، مشروع إسكان بديل العشوائيات، اللي تم تنفيذه في مدينة حدائق أكتوبر، جودة حياة المصريين".

وكان مصطفى مدبولي قد تفقد عددا من مشروعات الإسكان ومحاور الطرق في محافظة الجيزة، برفقة وزير الإسكان، عاصم الجزار، واللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، حيث استهل رئيس الوزراء جولته بتفقد وحدات تنفذها وزارة الإسكان، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية، في مدينة "حدائق أكتوبر" لسكان المناطق العشوائية بالجيزة.

ووجه مدبولي بضرورة "الإسراع للانتهاء من كافة المناطق الخدمية بالمشروع استعداداً لنقل الأهالي المستحقين لهذه الوحدات السكنية في أقرب وقت ممكن"، كما أنه تفقد نموذجا لإحدى الوحدات السكنية التي تم تأثيثها في إطار المشروع، وأبدى إعجابه بمستوى التشطيب والتأثيث، وأوضح قائلا: "نخدم أهالينا ونحاول أن نقدم لهم مستوى عاليًا من التجهيزات والتأثيث الذي يرتقي لتطلعاتهم في مستوى حياة أفضل، تنفيذا لتوجيهات الرئيس، عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية".

المصدر: "مصراوي"