أسلبورن يناشد العرب والأمريكيين بالتحرك تجاه ما يحدث في القدس

تحدث وزير خارجية لوكسمبورغ جان أسلبورن، عن مخاطر حقيقية تحدق بالقدس الشرقية.

وطالب الوزير، لدى وصوله اليوم إلى مقر انعقاد اجتماع وزراء الخارجية الأوروبيين في بروكسل، الدول العربية والولايات المتحدة التحرك والتعامل مع الوضع المقلق في المدينة المقدسة.

وشدد الوزير، على وضع الاتحاد الأوروبي هذا الأمر في صلب أولوياته.

وعبر الوزير أسلبورن، عن قناعته بوجود مخطط لطرد الفلسطينيين من القدس الشرقية، مستشهدا بما يحدث حاليا في حي الشيخ جراح، حيث تواجه عائلات فلسطينية خطر إخلاء منازلها.

وأكد أسلبورن قناعة الأوروبيين، بعدم وجود بديل عن حل الدولتين، وتمسكهم بالقدس عاصمة للدولتين.

كما وصف الوزير بـ"المحبط، تأجيل الانتخابات الفلسطينية الذي أدى إلى رد فعل سلبي خاصة لدى عنصر الشباب من الفلسطينيين."

ومن المقرر أن يستعرض وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، خلال لقائهم اليوم الوضع في القدس الشرقية، وكيفية التحرك بعد قرار السلطة الفلسطينية تأجيل الانتخابات.

المصدر: وكالة أكي