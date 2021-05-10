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الإمارات تعلق دخول القادمين من 4 دول بدءا من الأربعاء

مال وأعمال

الإمارات تعلق دخول القادمين من 4 دول بدءا من الأربعاء
Reuters
مطار دبي، أرشيف
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أعلنت الإمارات الاثنين تعليق دخول المسافرين القادمين من بنغلاديش وباكستان ونيبال وسريلانكا اعتبارا من الأربعاء المقبل، وذلك في إطار إجراءات احتواء تفشي جائحة كوفيد-19.

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وقالت الهيئة العامة للطيران المدني والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في الإمارات، في بيان إن قرا التعليق "يشمل دخول المسافرين الذين تواجدوا في بنغلادش وباكستان ونيبال وسريلانكا خلال فترة 14 يوما قبل القدوم إلى دولة الإمارات مع استمرار تسيير الرحلات، حيث سيسمح بنقل الركاب من دولة الإمارات إلى هذه الدول على الرحلات".

وكانت الإمارات قد أعلنت الشهر الماضي حظر دخول المسافرين القادمين من الهند لمنع وصول السلالة الهندية من الفيروس شديدة العدوى إلى البلاد.

المصدر: رويترز

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