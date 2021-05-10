مراسلتنا: المعتكفون يشرعون بتنظيف ساحات المسجد الأقصى عقب انسحاب القوات الإسرائيلية

أفادت مراسلتنا بالقدس، بأن المعتكفين داخل المسجد الأقصى شرعوا بتنظيف ساحات المسجد عقب انسحاب القوات الإسرائيلية.

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وكانت مراسلتنا أفادت بأن القوات الإسرائيلية قامت بمصادرة مفاتيح المسجد الأقصى من حراس الأوقاف الإسلامية.

وتجددت المواجهات داخل المسجد الأقصى بين الفلسطينيين المرابطين داخله والقوات الإسرائيلية، التي استخدمت القنابل المسيلة للدموع والصوتية وأطلقت عيارات مطاطية تجاه الفلسطينيين.

وأعلن الهلال الأحمر الفلسطيني عن وقوع أكثر من 180 إصابة اليوم الاثنين خلال المواجهات في المسجد الاقصى ومحيط البلدة القديمة، مشيرا إلى أن هناك أكثر من 80 إصابة نقلت إلى مستشفيات "المقاصد والفرنساوي والمستشفى الميداني للهلال".

يتبع..