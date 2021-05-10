وقفة احتجاجية في رام الله تضامنا مع الأقصى

تجمع عشرات الفلسطينيين في مدينة رام الله في الضفة الغربية، الاثنين، في وقفة احتجاجية تضامنا مع المسجد الأقصى ومدينة القدس.

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وردد المعتصمون هتافات مناصرة للمسجد الأقصى، وحملوا لافتات كتب عليها عبارات دعم للفلسطينيين في حي الشيخ جراح.

ولفتت مراسلتنا إلى أن المزيد من المحتجين يتوافدون إلى المدينة للمشاركة بالفعالية الاحتجاجية.

يأتي ذلك تزامنا مع تجدد المواجهات داخل المسجد الأقصى بين الفلسطينيين المرابطين داخله والقوات الإسرائيلية، التي استخدمت القنابل المسيلة للدموع والصوتية وأطلقت عيارات مطاطية تجاه الفلسطينيين.

وأعلن الهلال الأحمر الفلسطيني عن وقوع أكثر من 180 إصابة اليوم الاثنين خلال المواجهات في المسجد الاقصى ومحيط البلدة القديمة، مشيرا إلى أن هناك أكثر من 80 إصابة نقلت إلى مستشفيات: "المقاصد والفرنساوي والمستشفى الميداني للهلال".

المصدر: RT