رئيس مجلس السيادة السوداني وولي عهد أبو ظبي يبحثان ملف سد النهضة

بحث رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان وولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد آل نهيان، العلاقات الثنائية بين الخرطوم وأبو ظبي في مختلف المجالات بما يعزز مصلحة وخدمة الشعبين.

وتناول اللقاء تطورات الأوضاع على الحدود الشرقية للسودان مع إثيوبيا إلى جانب قضية سد النهضة، حيث أكد البرهان على ضرورة استمرار التفاوض للوصول إلى التزامات بشأن مسألتي الملء والتشغيل.

كما استعرض الجانبان خلال اللقاء الذي عقد بقصر الشاطئ بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي بحضور وفدي البلدين، القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها خاصة فرص الاستثمار والمشروعات التي يمكن أن تستثمر فيها الإمارات بالسودان.

وأثنى البرهان على الدعم الكبير الذي ظلت تقدمه الإمارات للسودان لمواجهة تحديات الفترة الانتقالية خاصة المساعدات الصحية لمجابهة فايروس كورونا كوفيد 19 والمجالات الأخرى.

وأعرب البرهان عن أمله في أن تواصل الإمارات دورها الإيجابي في دعم الشعب السوداني في المرحلة المقبلة.

المصدر: RT