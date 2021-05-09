الكاظمي: لم أتعرض لأي ضغوط دفعتني لعدم الترشح للانتخابات

أعلن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي أنه لا توجد أي ضغوط دفعته لعدم الترشح للانتخابات، مشيرا إلى أن مشروعه السياسي هو النجاح بتنظيم انتخابات نزيهة وعادلة.

وفي مقابلة مع وسائل الإعلام قال الكاظمي: "قرار انسحابي من الانتخابات تم اتخاذه من اللحظة الأولى. لا توجد أي ضغوط دفعتني لعدم الترشح للانتخابات".

وأشار إلى أنه "لم يكن هناك قرار بدخول الانتخابات أو المشاركة بحزب"، مؤكدا أن "مشروعه السياسي هو النجاح بتأسيس انتخابات نزيهة وعادلة".

وقال: "البعض حاولوا شيطنة رئيس الوزراء ولكنني حافظت على وعدي بأن أكون محايدا".

ولفت إلى أن "السلاح يجب أن يكون بيد الدولة والحكومة جادة بمحاربة السلاح المنفلت".

وعن العلاقة بين بغداد وأربيل، قال الكاظمي إن "العلاقة بين بغداد وأربيل اليوم في عصرها الذهبي وعملت مع القيادات الكردستانية على تفكيك سوء الفهم بين بغداد وأربيل".

وتابع: "نحتاج إلى تأسيس للثقة بين الكرد والعرب لحل أزمة المناطق المتنازع عليها".

وأكد أن "وفدا سيتوجه الأسبوع الحالي إلى الإقليم لحل أزمة المناطق المتنازع عليها"، مشيرا الى أن "مستحقات الإقليم ستصل إليه قريبا".

المصدر: "السومرية"