 
مباشر

عبد الله الثاني يدين الانتهاكات والممارسات الإسرائيلية التصعيدية في الأقصى

أخبار العالم العربي

عبد الله الثاني يدين الانتهاكات والممارسات الإسرائيلية التصعيدية في الأقصى
RT @RHCJO
العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qcxk

دان العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني الانتهاكات والممارسات الإسرائيلية التصعيدية في المسجد الأقصى المبارك، التي يتعرض لها المقدسيون وتتناقض مع القانون الدولي وحقوق الإنسان.

إقرأ المزيد
مظاهرة حاشدة في عمان تطالب بطرد السفير الإسرائيلي وإغلاق السفارة
مظاهرة حاشدة في عمان تطالب بطرد السفير الإسرائيلي وإغلاق السفارة

وأكد الملك عبد الله الثاني في اتصال هاتفي مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس رفضه لمحاولات السلطات الإسرائيلية تغيير الوضع الديمغرافي في⁧ القدس⁩ الشرقية.

وشدد العاهل الأردني على ضرورة وقف إسرائيل إجراءاتها غير الشرعية لتهجير أهالي حي الشيخ جراح في ⁧القدس⁩.

كما أكد أهمية مواصلة التنسيق بين الأشقاء العرب والأطراف الفاعلة لوضع حد للانتهاكات الإسرائيلية في القدس الشرقية.

واعتدت الشرطة الإسرائيلية يومي الجمعة والسبت على المصلين داخل المسجد الأقصى والشيخ جراح وباب العامود في القدس، ما خلف 205 مصابين، وفق السلطات الطبية.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا