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مصر.. منح الموظف متعاطي المخدرات مهلة 6 أشهر للاستشفاء

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مصر.. منح الموظف متعاطي المخدرات مهلة 6 أشهر للاستشفاء
Globallookpress Mohamed Mostafa
جلسة لمجلس النواب المصري (صورة أرشيفية)
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وافق مجلس النواب المصري في جلسته العامة المنعقدة اليوم الأحد، على مجموع مواد مشروع قانون شروط شغل الوظائف بالجهاز الإداري للدولة.

ووافق المجلس على تطبيق قانون شروط شغل الوظائف بعد 6 أشهر.

وأكدت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، أمام مجلس النواب، أن الهدف من منح مهلة 6 أشهر لتطبيق القانون، إعطاء فرصة للعلاج أمام الموظف المدمن للاستشفاء، وذلك بالتنسيق مع الجهات والأجهزة الأخرى لتوفيق أوضاع المواطنين، على أن يتم التنسيق شريطة البدء في العلاج.

المصدر: جريدة "الوطن"

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