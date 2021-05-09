مصر.. منح الموظف متعاطي المخدرات مهلة 6 أشهر للاستشفاء
Globallookpress Mohamed Mostafa
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وافق مجلس النواب المصري في جلسته العامة المنعقدة اليوم الأحد، على مجموع مواد مشروع قانون شروط شغل الوظائف بالجهاز الإداري للدولة.
ووافق المجلس على تطبيق قانون شروط شغل الوظائف بعد 6 أشهر.
وأكدت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، أمام مجلس النواب، أن الهدف من منح مهلة 6 أشهر لتطبيق القانون، إعطاء فرصة للعلاج أمام الموظف المدمن للاستشفاء، وذلك بالتنسيق مع الجهات والأجهزة الأخرى لتوفيق أوضاع المواطنين، على أن يتم التنسيق شريطة البدء في العلاج.
المصدر: جريدة "الوطن"