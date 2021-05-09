مصر.. منح الموظف متعاطي المخدرات مهلة 6 أشهر للاستشفاء

وافق مجلس النواب المصري في جلسته العامة المنعقدة اليوم الأحد، على مجموع مواد مشروع قانون شروط شغل الوظائف بالجهاز الإداري للدولة.

ووافق المجلس على تطبيق قانون شروط شغل الوظائف بعد 6 أشهر.

وأكدت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، أمام مجلس النواب، أن الهدف من منح مهلة 6 أشهر لتطبيق القانون، إعطاء فرصة للعلاج أمام الموظف المدمن للاستشفاء، وذلك بالتنسيق مع الجهات والأجهزة الأخرى لتوفيق أوضاع المواطنين، على أن يتم التنسيق شريطة البدء في العلاج.

المصدر: جريدة "الوطن"