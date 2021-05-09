سبوتنيك: إيران تعين سفيرا جديدا لدى دمشق

عينت إيران مهدي سبحاني سفيرا جديدا للبلاد لدى دمشق، حسبما نقلت وكالة "إرنا"، اليوم الأحد، عن وزارة الخارجية الإيرانية.

وذكرت الوكالة أن التعيين تم بناء على اقتراح وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، وتأييد الرئيس الإيراني، حسن روحاني. وأفادت بأن مصدرا في الخارجية الإيرانية أكد أن مهدي سبحاني قد بدأ بالفعل مهامه الدبلوماسية الجديدة لدى سوريا.

وقبل تعيينه الأخير كان سبحاني قد شغل منصب المدير العام لمكتب التخطيط والرصد الاستراتيجي بوزارة الخارجية في بلاده، كما عمل قنصلا عاما في كراتشي، ومساعد المدير العام لشؤون منطقة غرب آسيا، ومساعدا لسفيري إيران لدى تركمانستان وأوكرانيا.

المصدر: "سبوتنيك"